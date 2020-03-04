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ФУТБОЛ. Северная Македония. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е марта
не начался
Основное время
1,97
3,25
3,65
1,67
2.50
2,13
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,36
4-е марта
не начался
Основное время
2,47
3,30
2,65
1,87
2.50
1,86
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
4-е марта
не начался
Основное время
4,10
3,35
1,83
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
4-е марта
не начался
Основное время
2,00
3,15
3,65
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,41