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ФУТБОЛ. Северная Ирландия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
3702
28-е февраля
не начался
ЛарнеКолрейн
Основное время
2,47
3,40
2,55
2,08
2.50
1,70
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,70
18:00
4514
29-е февраля
не начался
Баллинамаллард ЮнайтедБаллимена Юнайтед
Основное время
2,80
3,35
2,30
2,09
2.50
1,69
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
18:00
3454
29-е февраля
не начался
ГленторанКрузейдерс Белфаст
Основное время
2,34
3,70
2,55
1,84
3.00
1,90
2,32
2.50
1,56
1,54
3.50
2,38
18:00
4367
29-е февраля
не начался
Дангэннон СвифтсКлифтонвилл
Основное время
4,70
3,90
1,61
1,75
3.00
2,01
2,20
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
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