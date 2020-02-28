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ФУТБОЛ. Северная Ирландия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,47
3,40
2,55
2,08
2.50
1,70
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,80
3,35
2,30
2,09
2.50
1,69
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,34
3,70
2,55
1,84
3.00
1,90
2,32
2.50
1,56
1,54
3.50
2,38
29-е февраля
не начался
Основное время
4,70
3,90
1,61
1,75
3.00
2,01
2,20
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
ФУТБОЛ. Северная Ирландия. ЧемпионшипОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,09
8,60
18,00
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,10
1,47
4.50
2,55
29-е февраля
не начался
Основное время
3,10
3,60
2,04
2,10
2.50
1,68
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,28
3,75
2,60
1,85
3.00
1,88
2,34
2.50
1,56
1,54
3.50
2,37