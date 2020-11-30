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ФУТБОЛ. Сербия. Суперлига. УгловыеОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
162
45 мин., 1-й тайм
УГЛОВЫЕ Спартак СуботицаУГЛОВЫЕ Радник Сурдулица
05
00
05
Основное время
1,61
10.50
2,18
2,20
9.50
1,59
1,30
11.50
3,22
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