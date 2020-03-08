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ФУТБОЛ. Сербия. 3-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
517
32 мин., 1-й тайм
Будучность ПоповацДубочица
10
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,10
7,25
28
2,20
2.50
1,60
1,40
3.50
2,90
6,25
1.50
1,12
17:00
526
33 мин., 1-й тайм
Власина ВласотинцеСФС Борак
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,90
2,85
4,80
2,00
1.50
1,75
1,30
2.50
3,30
5,25
0.50
1,16
17:00
520
28 мин., 1-й тайм
Темнич 1924Цap Koнcтaнтин
01
01
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
27
9,25
1,08
2,30
3.50
1,60
1,50
4.50
2,45
1,20
5.50
4,20
17:00
518
30 мин., 1-й тайм
ТимочанинРадан Лебане
10
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,10
7,25
30
2,15
2.50
1,65
1,35
3.50
3,00
6,00
1.50
1,14
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