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ФУТБОЛ. Сербия. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
7684
29-е февраля
не начался
БачкаТраял
Основное время
1,52
3,65
6,20
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,42
16:00
7682
29-е февраля
не начался
Кабель Нови СадБудучност Добановци
Основное время
1,27
5,00
9,40
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
16:00
4033
29-е февраля
не начался
МеталацЗлатибор
Основное время
1,97
3,20
3,70
16:00
7683
29-е февраля
не начался
Раднички 1923Жарково
Основное время
2,05
3,20
3,45
1,88
2.00
1,86
1,50
2.50
2,47
2,50
1.50
1,49
16:00
7681
29-е февраля
не начался
Раднички ПиротГрафичар Белград
Основное время
2,44
3,10
2,80
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,35
2,65
1.50
1,44
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