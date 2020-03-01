Моя линия
ФУТБОЛ. Сербия. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,41
3,05
2,85
2,03
2.00
1,74
1,57
2.50
2,32
2,70
1.50
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
1,59
3,70
5,20
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,22
1,41
3.50
2,75
1-е марта
не начался
Основное время
2,25
3,15
3,05
1,92
2.50
1,82
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39
ФУТБОЛ. Сербия. 1-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,52
3,65
6,20
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
1,27
5,00
9,40
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
1,97
3,20
3,70
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,05
3,20
3,45
1,88
2.00
1,86
1,50
2.50
2,47
2,50
1.50
1,49
29-е февраля
не начался
Основное время
2,44
3,10
2,80
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,35
2,65
1.50
1,44