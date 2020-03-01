Избранное
LIVE161
Видео
47
Скоро
Популярное376Российская Премьер-Лига42АПЛ25Бундеслига33Примера35Серия A22Лига 143Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф24Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина30NHL. Регулярный чемпионат57NBA. Регулярный чемпионат17Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол6
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Гольф
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Сенегал. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:30
8383
1-е марта
не начался
Дженерейшн ФутАСК Диамбарс
Основное время
2,55
2,80
2,90
1,76
2.00
2,00
2,37
1.50
1,54
1,43
2.50
2,70
20:00
7896
1-е марта
не начался
АС ПикинТенгет
Основное время
4,00
3,05
1,95
1,87
2.00
1,86
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
20:00
7891
1-е марта
не начался
ГореДуан
Основное время
2,90
2,80
2,60
2,06
1.50
1,71
1,54
2.00
2,39
1,33
2.50
3,15
20:00
8384
1-е марта
не начался
Каса СпортСтад де Мбур
Основное время
2,46
2,70
3,20
2,16
1.50
1,65
1,60
2.00
2,26
1,35
2.50
3,00
20:00
7894
1-е марта
не начался
КНЕПСДакар Сакре Кёр
Основное время
3,85
2,90
2,06
2,13
1.50
1,66
1,59
2.00
2,27
1,35
2.50
3,00
20:00
7895
1-е марта
не начался
Мбур Петит КотАСК Джараф
Основное время
2,75
2,75
2,75
2,19
1.50
1,63
1,63
2.00
2,20
1,37
2.50
2,95
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию47
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru