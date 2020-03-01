Моя линия
ФУТБОЛ. Сенегал. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,55
2,80
2,90
1,76
2.00
2,00
2,37
1.50
1,54
1,43
2.50
2,70
1-е марта
не начался
Основное время
4,00
3,05
1,95
1,87
2.00
1,86
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
1-е марта
не начался
Основное время
2,90
2,80
2,60
2,06
1.50
1,71
1,54
2.00
2,39
1,33
2.50
3,15
1-е марта
не начался
Основное время
2,46
2,70
3,20
2,16
1.50
1,65
1,60
2.00
2,26
1,35
2.50
3,00
1-е марта
не начался
Основное время
3,85
2,90
2,06
2,13
1.50
1,66
1,59
2.00
2,27
1,35
2.50
3,00
1-е марта
не начался
Основное время
2,75
2,75
2,75
2,19
1.50
1,63
1,63
2.00
2,20
1,37
2.50
2,95