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ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФА. Лиги C и DОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
3734
10-е октября
ЛюксембургКипр
Основное время
2,55
3,10
3,00
1,87
2.00
1,90
2,50
1.50
1,51
1,49
2.50
2,55
16:00
3769
10-е октября
ЧерногорияАзербайджан
Основное время
1,38
4,60
9,20
1,75
2.50
2,04
2,42
2.00
1,55
3,15
1.50
1,34
19:00
2454
10-е октября
ЛихтенштейнГибралтар
Основное время
1,78
3,40
4,70
2,03
2.00
1,73
1,57
2.50
2,31
2,70
1.50
1,43
19:00
2458
10-е октября
Фарерские островаЛатвия
Основное время
2,75
3,05
2,70
1,83
2.00
1,92
2,45
1.50
1,51
1,47
2.50
2,55
21:45
2509
10-е октября
АндорраМальта
Основное время
2,95
2,95
2,55
1,72
2.00
2,05
2,31
1.50
1,57
1,42
2.50
2,75
16:00
3845
11-е октября
КазахстанАлбания
Основное время
3,30
3,10
2,36
1,90
2.00
1,88
1,51
2.50
2,55
2,55
1.50
1,50
19:00
3853
11-е октября
АрменияГрузия
Основное время
2,75
3,15
2,70
2,00
2.00
1,79
1,56
2.50
2,40
2,70
1.50
1,46
19:00
4169
11-е октября
ЛитваБеларусь
Основное время
4,10
3,20
2,03
1,79
2.00
1,99
2,41
1.50
1,55
1,46
2.50
2,70
19:00
4214
11-е октября
ЭстонияСеверная Македония
Основное время
4,90
3,35
1,82
1,89
2.00
1,88
1,51
2.50
2,55
2,55
1.50
1,50
21:45
4211
11-е октября
ГрецияМолдова
Основное время
1,25
5,20
18,00
2,07
2.00
1,73
1,59
2.50
2,31
2,75
1.50
1,44
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из 1событий

ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФА. Лиги C и DИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:45
2076
18-е ноября
Лига наций УЕФА 20/21. Лига D. Группа 1. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+5)
22:45
1471
18-е ноября
Лига наций УЕФА 20/21. Лига С. Группа 1. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+5)
22:45
2109
18-е ноября
Лига наций УЕФА 20/21. Лига D. Группа 2. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
22:45
1492
18-е ноября
Лига наций УЕФА 20/21. Лига С. Группа 2. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
22:45
1568
18-е ноября
Лига наций УЕФА 20/21. Лига С. Группа 3. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
22:45
1614
18-е ноября
Лига наций УЕФА 20/21. Лига С. Группа 4. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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