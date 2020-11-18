1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФА. Лиги C и DОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10-е октября
Основное время
2,55
3,10
3,00
1,87
2.00
1,90
2,50
1.50
1,51
1,49
2.50
2,55
10-е октября
Основное время
1,38
4,60
9,20
1,75
2.50
2,04
2,42
2.00
1,55
3,15
1.50
1,34
10-е октября
Основное время
1,78
3,40
4,70
2,03
2.00
1,73
1,57
2.50
2,31
2,70
1.50
1,43
10-е октября
Основное время
2,75
3,05
2,70
1,83
2.00
1,92
2,45
1.50
1,51
1,47
2.50
2,55
10-е октября
Основное время
2,95
2,95
2,55
1,72
2.00
2,05
2,31
1.50
1,57
1,42
2.50
2,75
11-е октября
Основное время
3,30
3,10
2,36
1,90
2.00
1,88
1,51
2.50
2,55
2,55
1.50
1,50
11-е октября
Основное время
2,75
3,15
2,70
2,00
2.00
1,79
1,56
2.50
2,40
2,70
1.50
1,46
11-е октября
Основное время
4,10
3,20
2,03
1,79
2.00
1,99
2,41
1.50
1,55
1,46
2.50
2,70
11-е октября
Основное время
4,90
3,35
1,82
1,89
2.00
1,88
1,51
2.50
2,55
2,55
1.50
1,50
11-е октября
Основное время
1,25
5,20
18,00
2,07
2.00
1,73
1,59
2.50
2,31
2,75
1.50
1,44
Показать ещёиз 1событий
ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФА. Лиги C и DИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Все коэффициенты на данное событие (+5)
Все коэффициенты на данное событие (+5)
Все коэффициенты на данное событие (+4)
Все коэффициенты на данное событие (+4)
Все коэффициенты на данное событие (+4)
Все коэффициенты на данное событие (+4)