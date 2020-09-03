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Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е сентября
Основное время
7,25
4,15
1,45
1,75
2.50
2,05
2,40
2.00
1,55
3,15
1.50
1,35
3-е сентября
Основное время
2,25
3,10
3,40
1,95
2.00
1,85
2,60
1.50
1,50
1,50
2.50
2,50
4-е сентября
Основное время
3,00
3,00
2,55
1,90
2.00
1,85
2,55
1.50
1,50
1,50
2.50
2,55
4-е сентября
Основное время
2,95
3,10
2,50
1,95
2.00
1,80
1,55
2.50
2,45
2,65
1.50
1,45
5-е сентября
Основное время
2,00
3,25
3,90
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,80
1.50
1,40
5-е сентября
Основное время
1,90
3,25
4,40
1,95
2.00
1,85
2,60
1.50
1,50
1,50
2.50
2,50
5-е сентября
Основное время
3,05
3,10
2,45
1,95
2.00
1,80
1,55
2.50
2,45
2,65
1.50
1,45
5-е сентября
Основное время
4,30
3,35
1,90
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,80
1.50
1,40