Избранное
LIVE63
Видео
19
Скоро
Популярное79Россия. 4х4 Division. (2 тайма по 10 мин. грязного времени)2Беларусь. Высшая лига3Австралия. A-Лига16FIFA 20. Ibai Llanos. Турнир среди игроков команд Примеры12Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)22Лига Про. ФНТР. Moscow Open4Лига Про. Москва1TT-Cup6Setka Cup8Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-34Лотерея. Россия. Stoloto. 12/241
Моя линия
Острая линия
Футбол8
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Смешанные единоборства
Снукер
Футзал
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФА. Лига BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:45
1411
3-е сентября
БолгарияИрландия
Основное время
3,15
3,05
2,45
1,85
2.00
1,90
2,50
1.50
1,50
1,50
2.50
2,65
21:45
1425
3-е сентября
РоссияСербия
Основное время
2,25
3,25
3,40
2,10
2.00
1,70
1,65
2.50
2,35
2,80
1.50
1,40
21:45
1399
3-е сентября
ТурцияВенгрия
Основное время
1,65
3,65
5,75
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,35
2,80
1.50
1,45
21:45
1387
3-е сентября
ФинляндияУэльс
Основное время
2,60
3,10
2,90
1,95
2.00
1,85
1,55
2.50
2,55
2,60
1.50
1,50
21:45
2092
4-е сентября
НорвегияАвстрия
Основное время
2,65
3,15
2,80
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,75
1.50
1,45
21:45
2090
4-е сентября
РумынияСеверная Ирландия
Основное время
2,35
3,15
3,25
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
21:45
1831
4-е сентября
СловакияЧехия
Основное время
2,70
3,25
2,70
2,20
2.00
1,65
1,65
2.50
2,25
2,90
1.50
1,40
21:45
2087
4-е сентября
ШотландияИзраиль
Основное время
1,80
3,55
4,65
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,60
3,00
1.50
1,35
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию19
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru