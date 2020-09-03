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ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФА. Лига BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е сентября
Основное время
3,15
3,05
2,45
1,85
2.00
1,90
2,50
1.50
1,50
1,50
2.50
2,65
3-е сентября
Основное время
2,25
3,25
3,40
2,10
2.00
1,70
1,65
2.50
2,35
2,80
1.50
1,40
3-е сентября
Основное время
1,65
3,65
5,75
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,35
2,80
1.50
1,45
3-е сентября
Основное время
2,60
3,10
2,90
1,95
2.00
1,85
1,55
2.50
2,55
2,60
1.50
1,50
4-е сентября
Основное время
2,65
3,15
2,80
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,75
1.50
1,45
4-е сентября
Основное время
2,35
3,15
3,25
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
4-е сентября
Основное время
2,70
3,25
2,70
2,20
2.00
1,65
1,65
2.50
2,25
2,90
1.50
1,40
4-е сентября
Основное время
1,80
3,55
4,65
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,60
3,00
1.50
1,35