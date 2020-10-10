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ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФАОсновная линия
Победитель1X2
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Не начался
ЧерногорияАзербайджан
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,85
3,05
4,60
2,45
1.50
1,50
1,45
2.50
2,55
1,16
3.50
4,85
0 мин., Матч не начался
Расчет по ТВ-трансляции.
Основное время
3,17
5,03
1,71
1,86
5.00
1,84
1,61
5.50
2,18
2,19
4.50
1,60
Не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,90
3,20
4,05
1,65
2.50
2,20
2,90
1.50
1,40
1,22
3.50
3,90
0 мин., Матч не начался
Основное время
2,50
4,70
2,05
2,00
4.50
1,72
1,49
5.50
2,43
3,07
3.50
1,32
ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФАСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
0 мин., Матч не начался
Основное время
1,62
6,57
3,04
1,83
9.00
1,87
2,07
8.50
1,67
1,65
9.50
2,11