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ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФАОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
527
Не начался
ЧерногорияАзербайджан
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,85
3,05
4,60
2,45
1.50
1,50
1,45
2.50
2,55
1,16
3.50
4,85
16:00
596
0 мин., Матч не начался
ЖК ЧерногорияЖК Азербайджан
00
00
Расчет по ТВ-трансляции.
Основное время
3,17
5,03
1,71
1,86
5.00
1,84
1,61
5.50
2,18
2,19
4.50
1,60
16:00
526
Не начался
ЛюксембургКипр
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,90
3,20
4,05
1,65
2.50
2,20
2,90
1.50
1,40
1,22
3.50
3,90
16:00
598
0 мин., Матч не начался
ЖК ЛюксембургЖК Кипр
00
00
Основное время
2,50
4,70
2,05
2,00
4.50
1,72
1,49
5.50
2,43
3,07
3.50
1,32

ФУТБОЛ. Сборные. Лига наций УЕФАСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
597
0 мин., Матч не начался
УГЛОВЫЕ ЛюксембургУГЛОВЫЕ Кипр
00
00
00
Основное время
1,62
6,57
3,04
1,83
9.00
1,87
2,07
8.50
1,67
1,65
9.50
2,11
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