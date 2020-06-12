Моя линия
ФУТБОЛ. Сборные. Кубок Америки 2020. Аргентина/КолумбияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е июня
Основное время
1,60
3,80
5,25
1,80
2.50
2,00
2,50
2.00
1,50
1,40
3.00
2,80
13-е июня
Основное время
8,00
4,85
1,35
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,95
13-е июня
Основное время
1,45
4,20
6,75
1,75
2.50
2,00
2,45
2.00
1,55
3,20
1.50
1,35
13-е июня
Основное время
1,55
3,85
6,00
1,70
2.50
2,15
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,40
14-е июня
Основное время
1,25
5,50
9,75
2,15
2.50
1,70
1,70
3.00
2,15
1,45
3.50
2,70
14-е июня
Основное время
1,80
3,45
4,35
1,70
2.50
2,15
2,30
2.00
1,60
3,00
1.50
1,35
ФУТБОЛ. Сборные. Кубок Америки 2020. Аргентина/КолумбияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
12-е июля
Все коэффициенты на данное событие (+36)