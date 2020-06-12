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ФУТБОЛ. Сборные. Кубок Америки 2020. Аргентина/КолумбияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
4562
12-е июня
АргентинаЧили
Основное время
1,60
3,80
5,25
1,80
2.50
2,00
2,50
2.00
1,50
1,40
3.00
2,80
23:00
4622
13-е июня
АвстралияУругвай
Основное время
8,00
4,85
1,35
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,95
23:00
4775
13-е июня
КолумбияЭквадор
Основное время
1,45
4,20
6,75
1,75
2.50
2,00
2,45
2.00
1,55
3,20
1.50
1,35
23:00
4722
13-е июня
ПарагвайБоливия
Основное время
1,55
3,85
6,00
1,70
2.50
2,15
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,40
23:00
4886
14-е июня
БразилияВенесуэла
Основное время
1,25
5,50
9,75
2,15
2.50
1,70
1,70
3.00
2,15
1,45
3.50
2,70
23:00
4864
14-е июня
ПеруКатар
Основное время
1,80
3,45
4,35
1,70
2.50
2,15
2,30
2.00
1,60
3,00
1.50
1,35

ФУТБОЛ. Сборные. Кубок Америки 2020. Аргентина/КолумбияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
23:00
1047
12-е июля
Кубок Америки 2020. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+36)
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