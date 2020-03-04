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ФУТБОЛ. Сборные. Кубок Алгарве. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
7077
4-е марта
не начался
Дания (ж)Норвегия (ж)
Основное время
2,60
3,35
2,44
2,02
2.50
1,74
1,61
3.00
2,24
1,41
3.50
2,80
19:30
7601
4-е марта
не начался
Германия (ж)Швеция (ж)
Основное время
1,78
4,00
3,60
1,88
3.50
1,85
1,54
4.00
2,39
2,48
3.00
1,50
21:00
5243
4-е марта
не начался
Новая Зеландия (ж)Бельгия (ж)
Основное время
2,95
3,45
2,18
1,91
2.50
1,83
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
23:15
5051
4-е марта
не начался
Португалия (ж)Италия (ж)
Основное время
3,45
3,45
1,95
1,96
2.50
1,78
1,56
3.00
2,33
1,38
3.50
2,90
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