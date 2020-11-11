1000
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ФУТБОЛ. Сборные. Кубок африканских наций. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11-е ноября
Основное время
1,26
5,20
12,00
1,78
2.50
1,97
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
11-е ноября
Основное время
1,78
3,35
4,80
1,93
2.00
1,81
1,52
2.50
2,42
2,55
1.50
1,47
11-е ноября
Основное время
1,54
3,50
7,40
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,36
2,65
1.50
1,44
12-е ноября
Основное время
1,26
5,20
12,00
1,78
2.50
1,97
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
12-е ноября
Основное время
1,21
5,80
14,00
1,87
2.50
1,87
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,44
12-е ноября
Основное время
1,39
3,85
11,00
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