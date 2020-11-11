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ФУТБОЛ. Сборные. Кубок африканских наций. КвалификацияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
1046
11-е ноября
ГвинеяЧад
Основное время
1,26
5,20
12,00
1,78
2.50
1,97
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
19:00
1835
11-е ноября
Кабо-ВердеРуанда
Основное время
1,78
3,35
4,80
1,93
2.00
1,81
1,52
2.50
2,42
2,55
1.50
1,47
19:00
1800
11-е ноября
МавританияБурунди
Основное время
1,54
3,50
7,40
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,36
2,65
1.50
1,44
16:00
1133
12-е ноября
УгандаЮжный Судан
Основное время
1,26
5,20
12,00
1,78
2.50
1,97
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
19:00
1633
12-е ноября
ГанаСудан
Основное время
1,21
5,80
14,00
1,87
2.50
1,87
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,44
19:00
1849
12-е ноября
КамерунМозамбик
Основное время
1,39
3,85
11,00
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