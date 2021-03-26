1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2022. Отборочный турнир. КОНКАКАФОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
26-е марта
Основное время
1,04
13,00
45
3,95
2.50
1,23
—
—
26-е марта
Основное время
1,81
3,90
4,00
2,01
2.50
1,74
1,59
3.00
2,26
1,39
3.50
2,85
26-е марта
Основное время
1,02
24,00
30
—
—
—
26-е марта
Основное время
1,27
5,60
11,00
1,72
3.00
2,04
2,18
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
26-е марта
Основное время
1,20
6,20
14,00
1,75
3.00
2,01
2,21
2.50
1,62
1,48
3.50
2,55