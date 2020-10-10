1000
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ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная АмерикаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
9-е октября
Основное время
2,18
3,20
3,60
2,03
2.00
1,76
1,57
2.50
2,37
2,70
1.50
1,45
9-е октября
Основное время
1,84
3,60
4,40
1,78
2.50
2,00
2,50
2.00
1,51
1,42
3.00
2,80
9-е октября
Основное время
1,31
5,20
10,00
2,02
2.50
1,77
1,59
3.00
2,32
1,39
3.50
2,90
10-е октября
Основное время
1,45
4,30
7,80
1,73
2.50
2,08
2,37
2.00
1,57
3,10
1.50
1,35
10-е октября
Основное время
1,06
12,00
45
1,85
3.50
1,93
2,44
3.00
1,54
1,51
4.00
2,50