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ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2022. Отборочный турнир. АФКОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
4131
4-е декабря
КатарБангладеш
Основное время
1,03
14,00
40
2,04
4.50
1,72
1,71
5.00
2,07
1,51
5.50
2,46
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