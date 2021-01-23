1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Сборные. Чемпионат африканских наций. КамерунОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23-е января
Основное время
3,30
2,70
2,50
2,10
1.50
1,69
1,55
2.00
2,35
1,33
2.50
3,15
23-е января
Основное время
3,10
2,70
2,65
1,65
2.00
2,16
2,23
1.50
1,61
1,38
2.50
2,90
24-е января
Основное время
3,45
3,10
2,19
1,80
2.00
1,95
2,41
1.50
1,53
1,46
2.50
2,60
24-е января
Основное время
5,00
3,45
1,72
1,87
2.00
1,87
2,49
1.50
1,50
1,50
2.50
2,49