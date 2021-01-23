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ФУТБОЛ. Сборные. Чемпионат африканских нацийОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
4643
22-е января
МароккоРуанда
Основное время
1,33
4,10
13,00
1,75
2.00
2,00
2,34
1.50
1,55
1,44
2.50
2,65
22:00
4645
22-е января
УгандаТого
Основное время
2,19
3,00
3,55
1,76
2.00
2,00
2,36
1.50
1,55
1,44
2.50
2,65
19:00
4642
23-е января
ЗамбияГвинея
Основное время
3,35
2,90
2,33
1,93
2.00
1,81
1,52
2.50
2,44
2,60
1.50
1,46
22:00
4644
23-е января
НамибияТанзания
Основное время
2,48
2,80
3,25
1,93
2.00
1,81
1,51
2.50
2,45
2,60
1.50
1,45
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