1000
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ФУТБОЛ. Сборные. Чемпионат африканских нацийОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22-е января
Основное время
1,33
4,10
13,00
1,75
2.00
2,00
2,34
1.50
1,55
1,44
2.50
2,65
22-е января
Основное время
2,19
3,00
3,55
1,76
2.00
2,00
2,36
1.50
1,55
1,44
2.50
2,65
23-е января
Основное время
3,35
2,90
2,33
1,93
2.00
1,81
1,52
2.50
2,44
2,60
1.50
1,46
23-е января
Основное время
2,48
2,80
3,25
1,93
2.00
1,81
1,51
2.50
2,45
2,60
1.50
1,45