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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2022. Женщины. КвалификацияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
5433
22-е сентября
Казахстан (ж)Австрия (ж)
Основное время
22,00
19,00
1,03
1,84
5.00
1,90
2,20
4.50
1,62
1,59
5.50
2,27
16:00
3685
22-е сентября
Эстония (ж)Россия (ж)
Основное время
70
15,00
1,01
2,13
4.50
1,66
3,40
3.50
1,29
6,20
2.50
1,10
17:00
4008
22-е сентября
Босния и Герцеговина (ж)Италия (ж)
Основное время
35
12,00
1,04
1,83
4.00
1,91
2,24
3.50
1,61
1,56
4.50
2,33
18:00
3850
22-е сентября
Латвия (ж)Венгрия (ж)
Основное время
19,00
8,40
1,11
1,93
3.50
1,81
1,58
4.00
2,29
2,60
3.00
1,46
19:00
5540
22-е сентября
Норвегия (ж)Уэльс (ж)
Основное время
1,03
12,00
70
2,00
3.50
1,75
1,64
4.00
2,18
1,44
4.50
2,65
19:00
3938
22-е сентября
Польша (ж)Чехия (ж)
Основное время
2,85
3,25
2,44
1,81
2.50
1,93
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
19:00
5029
22-е сентября
Румыния (ж)Хорватия (ж)
Основное время
2,45
3,40
2,75
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
19:00
4816
22-е сентября
Украина (ж)Греция (ж)
Основное время
2,14
3,55
3,10
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
19:00
4451
22-е сентября
Фарерские острова (ж)Беларусь (ж)
Основное время
23,00
13,00
1,05
4,20
2.50
1,20
19:30
1151
22-е сентября
Мальта (ж)Дания (ж)
Основное время
70
17,00
1,01
1,99
5.50
1,76
1,69
6.00
2,09
1,51
6.50
2,45
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