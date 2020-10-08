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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2021. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
5223
8-е октября
БолгарияВенгрия
Основное время
3,50
3,05
2,30
2,00
2.00
1,80
1,55
2.50
2,40
2,70
1.50
1,45
20:00
5208
8-е октября
Босния и ГерцеговинаСеверная Ирландия
Основное время
1,95
3,30
4,30
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
20:00
5320
8-е октября
ГрузияБеларусь
Основное время
2,50
3,05
3,15
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
20:00
5187
8-е октября
ИсландияРумыния
Основное время
2,30
3,10
3,40
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
20:00
5202
8-е октября
НорвегияСербия
Основное время
2,65
3,05
2,90
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
20:00
5321
8-е октября
Северная МакедонияКосово
Основное время
2,65
3,05
2,90
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
20:00
5224
8-е октября
СловакияИрландия
Основное время
2,45
3,05
3,15
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
20:00
5268
8-е октября
ШотландияИзраиль
Основное время
1,95
3,35
4,20
1,70
2.50
2,20
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,40
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