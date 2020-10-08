1000
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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2021. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
8-е октября
Основное время
3,50
3,05
2,30
2,00
2.00
1,80
1,55
2.50
2,40
2,70
1.50
1,45
8-е октября
Основное время
1,95
3,30
4,30
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
8-е октября
Основное время
2,50
3,05
3,15
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
8-е октября
Основное время
2,30
3,10
3,40
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
8-е октября
Основное время
2,65
3,05
2,90
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
8-е октября
Основное время
2,65
3,05
2,90
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
8-е октября
Основное время
2,45
3,05
3,15
2,00
2.00
1,80
1,60
2.50
2,45
2,70
1.50
1,45
8-е октября
Основное время
1,95
3,35
4,20
1,70
2.50
2,20
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,40