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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
8043
26-е марта
ГрузияБеларусь
Основное время
2,20
3,25
3,45
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,35
2,75
1.50
1,45
20:00
8044
26-е марта
НорвегияСербия
Основное время
2,55
3,20
2,90
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
22:45
8050
26-е марта
БолгарияВенгрия
Основное время
3,30
3,25
2,30
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
22:45
8049
26-е марта
Босния и ГерцеговинаСеверная Ирландия
Основное время
1,80
3,45
4,75
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,35
2,75
1.50
1,45
22:45
8046
26-е марта
ИсландияРумыния
Основное время
2,15
3,30
3,50
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
22:45
8048
26-е марта
Северная МакедонияКосово
Основное время
2,45
3,15
3,05
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,70
1.50
1,45
22:45
8047
26-е марта
СловакияИрландия
Основное время
2,20
3,20
3,50
1,95
2.00
1,80
1,55
2.50
2,50
2,65
1.50
1,45
22:45
8045
26-е марта
ШотландияИзраиль
Основное время
1,80
3,65
4,50
1,75
2.50
2,15
2,35
2.00
1,60
3,10
1.50
1,35
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