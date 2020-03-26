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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
26-е марта
Основное время
2,20
3,25
3,45
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,35
2,75
1.50
1,45
26-е марта
Основное время
2,55
3,20
2,90
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
26-е марта
Основное время
3,30
3,25
2,30
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
26-е марта
Основное время
1,80
3,45
4,75
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,35
2,75
1.50
1,45
26-е марта
Основное время
2,15
3,30
3,50
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,85
1.50
1,40
26-е марта
Основное время
2,45
3,15
3,05
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,70
1.50
1,45
26-е марта
Основное время
2,20
3,20
3,50
1,95
2.00
1,80
1,55
2.50
2,50
2,65
1.50
1,45
26-е марта
Основное время
1,80
3,65
4,50
1,75
2.50
2,15
2,35
2.00
1,60
3,10
1.50
1,35