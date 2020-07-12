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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2020Основная линия
Победитель1X2
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13-е июня
БельгияРоссия
матч в Санкт-Петербурге
Основное время
1,80
3,60
4,60
1,96
2.50
1,85
3,40
1.50
1,32
1,32
3.50
3,40
17-е июня
матч в Санкт-Петербурге
Основное время
5,70
3,70
1,65
1,70
2.50
2,15
3,05
1.50
1,38
1,25
3.50
4,00
22-е июня
матч в Копенгагене
Основное время
3,75
3,15
2,15
1,60
2.50
2,35
2,75
1.50
1,45
1,20
3.50
4,60
12-е июня
матч в Риме
Основное время
6,50
3,95
1,55
1,75
2.50
2,10
3,20
1.50
1,35
1,28
3.50
3,70
13-е июня
матч в Копенгагене
Основное время
1,55
4,15
6,50
1,95
2.50
1,85
1,35
3.50
3,20
3,70
1.50
1,28
13-е июня
матч в Баку
Основное время
2,85
3,30
2,50
1,70
2.50
2,15
3,05
1.50
1,38
1,25
3.50
4,00
14-е июня
матч в Лондоне
Основное время
1,75
3,85
4,65
1,75
2.50
2,10
3,20
1.50
1,35
1,28
3.50
3,70
14-е июня
матч в Амстердаме
Основное время
1,55
4,20
6,25
1,95
2.50
1,85
1,35
3.50
3,20
3,70
1.50
1,28
15-е июня
матч в Бильбао
Основное время
1,40
4,75
7,25
1,95
2.50
1,85
1,35
3.50
3,20
3,70
1.50
1,28
16-е июня
матч в Мюнхене
Основное время
3,05
3,30
2,30
1,75
2.50
2,10
3,20
1.50
1,35
1,28
3.50
3,70
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ФУТБОЛ. Сборные. ЧЕ-2020Итоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
12-е июля
Все коэффициенты на данное событие (+60)