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ФУТБОЛ. Саудовская Аравия. Профессиональная лигаОсновная линия
Победитель1X2
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87 мин., 2-й тайм
Аль ФейхаАль Раед
11
20
31
Основное время
—
1,32
4.50
3,20
1,02
5.00
11,00
1,01
5.50
12,50
29-е февраля
не начался
Основное время
3,45
3,55
1,93
1,90
2.50
1,81
1,51
3.00
2,39
2,75
2.00
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
1,96
3,50
3,40
1,72
3.00
2,00
2,15
2.50
1,62
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,80
3,35
2,32
1,76
2.50
1,95
2,46
2.00
1,49
1,41
3.00
2,70