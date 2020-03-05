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ФУТБОЛ. Саудовская Аравия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
15:40
189
63 мин., 2-й тайм
Аль Кадисия (мол)Аль Иттихад Джидда (мол)
11
00
11
Основное время
3,40
2,00
3,50
2,38
2.50
1,54
1,52
3.00
2,43
1,25
3.50
3,70
15:50
205
55 мин., 2-й тайм
Аль Шабаб Рияд (мол)Аль Ахли Джидда (мол)
01
00
01
Основное время
11,00
4,00
1,33
1,65
2.00
2,16
2,54
1.50
1,48
1,32
2.50
3,20
16:10
135
45 мин., перерыв
Абха (мол)Ухуд Медина (мол)
00
00
Основное время
6,50
2,75
1,73
1,68
1.50
2,11
2,63
1.00
1,45
1,27
2.00
3,54
16:20
117
39 мин., 1-й тайм
Аль Вахда Мекка (мол)Аль Хиляль Рияд (мол)
10
10
Основное время
1,62
3,40
5,50
1,71
2.50
2,06
2,81
2.00
1,40
1,29
3.00
3,39
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