Моя линия
ФУТБОЛ. Саудовская Аравия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
63 мин., 2-й тайм
Основное время
3,40
2,00
3,50
2,38
2.50
1,54
1,52
3.00
2,43
1,25
3.50
3,70
55 мин., 2-й тайм
Основное время
11,00
4,00
1,33
1,65
2.00
2,16
2,54
1.50
1,48
1,32
2.50
3,20
45 мин., перерыв
Основное время
6,50
2,75
1,73
1,68
1.50
2,11
2,63
1.00
1,45
1,27
2.00
3,54
39 мин., 1-й тайм
Основное время
1,62
3,40
5,50
1,71
2.50
2,06
2,81
2.00
1,40
1,29
3.00
3,39