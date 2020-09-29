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ФУТБОЛ. Сан-Марино. Кубок Титанов. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
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22:15
5599
29-е сентября
МуратаСан Джованни
Основное время
1,39
4,50
6,80
1,68
3.00
2,11
2,12
2.50
1,67
1,44
3.50
2,65
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