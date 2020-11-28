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ФУТБОЛ. Сальвадор. Молодежная лига. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
272
45 мин., Перерыв
Сонсонате (мол)Луис Анхель Фирпо (мол)
00
00
00
Основное время
2,10
2,63
4,00
1,83
1.50
1,91
1,22
2.50
4,00
4,33
0.50
1,20
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