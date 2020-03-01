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ФУТБОЛ. Сальвадор. Примера дивизион. АпертураОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
00:15
3994
1-е марта
не начался
ДжокороВенседор
Основное время
2,24
3,20
3,00
2,02
2.50
1,74
1,62
3.00
2,22
1,41
3.50
2,75
02:00
2468
1-е марта
не начался
Санта ТеклаАльянса Сан Сальвадор
Основное время
2,55
3,00
2,75
1,87
2.50
1,87
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,41
03:30
1739
1-е марта
не начался
ЧалатенангоФАС
Основное время
2,50
2,95
2,85
1,74
2.50
2,02
2,44
2.00
1,52
3,20
1.50
1,32
04:00
1642
1-е марта
не начался
СонсонатеОнце Муниципал
Основное время
2,05
3,35
3,30
1,99
2.50
1,76
1,59
3.00
2,27
1,40
3.50
2,80
04:15
1248
1-е марта
не начался
Исидро МетапанАгила
Основное время
2,35
3,10
2,95
1,77
2.50
1,98
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
00:15
1707
2-е марта
не начался
ИндепендьентеМуниципал Лимено
Основное время
2,55
3,25
2,55
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
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