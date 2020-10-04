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ФУТБОЛ. Румыния. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
345
62 мин., 2-й тайм
Университатя Крайова (мол)Газ Метан Медиаш (мол)
01
01
02
Основное время
21,00
8,00
1,10
2,10
3.50
1,67
1,33
4.50
3,25
5,50
2.50
1,13
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