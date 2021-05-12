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ФУТБОЛ. Румыния. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:30
337
63 мин., 2-й тайм
Эниу Прунду Бэргэулуй (ж)Вашаш Одорхей (ж)
0
1
22
10
32
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