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ФУТБОЛ. Румыния. 3-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
248
92 мин., 2-й тайм
Астра IIБлехои
00
10
10
Заключение пари временно недоступно
16:00
207
45 мин., перерыв
АлександрияПучоаса
30
00
30
Основное время
-
34
51
2,00
4.50
1,73
1,30
5.50
3,25
5,50
3.50
1,14
16:00
210
44 мин., 1-й тайм
Аэростар БакэуБотошани II
21
00
21
Основное время
-
13,00
34
1,53
5.50
2,38
2,63
4.50
1,44
1,18
6.50
5,00
16:00
194
46 мин., 1-й тайм
БалотештиУниверситатя Крайова II
10
00
10
Основное время
1,53
3,75
6,00
1,91
2.50
1,83
1,25
3.50
3,75
4,50
1.50
1,18
16:00
325
45 мин., 1-й тайм
Дачия Униря БрэилаМеталул Бузэу
40
40
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
-
14,50
86
2,20
5.50
1,65
1,40
6.50
2,90
6,25
4.50
1,12
16:00
318
34 мин., 1-й тайм
Одорхею СекуйескАвантул Регин
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
3,05
2,90
2,45
2,10
1.50
1,70
1,35
2.50
3,05
6,00
0.50
1,14
16:00
322
45 мин., перерыв
Поли ТимишоараФортуна Бечикереку Мик
10
10
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,70
3,25
5,25
1,75
2.50
2,00
4,45
1.50
1,20
1,20
3.50
4,10
16:00
283
45 мин., перерыв
Санататеа КлужУну Глория
02
00
02
Основное время
8,00
5,00
1,30
1,91
3.50
1,80
1,29
4.50
3,50
5,00
2.50
1,14
16:00
205
45 мин., перерыв
УниверситатяШойми Липова
12
00
12
Основное время
2,88
3,00
2,50
2,00
4.50
1,73
1,30
5.50
3,25
5,50
3.50
1,14
16:00
213
45 мин., 1-й тайм
Униреа ДежЗалау
10
00
10
Основное время
1,80
3,25
4,50
1,83
2.50
1,91
1,25
3.50
3,75
4,50
1.50
1,18
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