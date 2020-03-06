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ФУТБОЛ. Румыния. 3-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
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92 мин., 2-й тайм
Астра IIБлехои
00
10
10
Заключение пари временно недоступно
45 мин., перерыв
АлександрияПучоаса
30
00
30
Основное время
-
34
51
2,00
4.50
1,73
1,30
5.50
3,25
5,50
3.50
1,14
44 мин., 1-й тайм
Основное время
-
13,00
34
1,53
5.50
2,38
2,63
4.50
1,44
1,18
6.50
5,00
46 мин., 1-й тайм
Основное время
1,53
3,75
6,00
1,91
2.50
1,83
1,25
3.50
3,75
4,50
1.50
1,18
45 мин., 1-й тайм
Дачия Униря БрэилаМеталул Бузэу
40
40
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
-
14,50
86
2,20
5.50
1,65
1,40
6.50
2,90
6,25
4.50
1,12
34 мин., 1-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
3,05
2,90
2,45
2,10
1.50
1,70
1,35
2.50
3,05
6,00
0.50
1,14
45 мин., перерыв
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,70
3,25
5,25
1,75
2.50
2,00
4,45
1.50
1,20
1,20
3.50
4,10
45 мин., перерыв
Санататеа КлужУну Глория
02
00
02
Основное время
8,00
5,00
1,30
1,91
3.50
1,80
1,29
4.50
3,50
5,00
2.50
1,14
45 мин., перерыв
УниверситатяШойми Липова
12
00
12
Основное время
2,88
3,00
2,50
2,00
4.50
1,73
1,30
5.50
3,25
5,50
3.50
1,14
45 мин., 1-й тайм
Униреа ДежЗалау
10
00
10
Основное время
1,80
3,25
4,50
1,83
2.50
1,91
1,25
3.50
3,75
4,50
1.50
1,18
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