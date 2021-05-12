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ФУТБОЛ. Румыния. 2-я лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:00
220
82 мин., 2-й тайм
Навоби Яссы (ж)КСС Тырговиште (ж)
0
1
10
00
11
Основное время
8,76
1,55
2,92
1,65
2.50
2,10
1,14
3.00
4,91
1,07
3.50
6,88
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