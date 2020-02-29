Моя линия
ФУТБОЛ. Румыния. 2-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,21
6,40
9,40
1,79
3.50
1,95
2,35
3.00
1,55
1,47
4.00
2,55
29-е февраля
не начался
Основное время
1,90
3,40
3,70
1,76
2.50
2,00
2,44
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
29-е февраля
не начался
Основное время
1,83
3,55
3,80
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,46
3.00
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
1,57
3,85
5,20
1,86
2.50
1,88
1,48
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
29-е февраля
не начался
Основное время
1,60
3,85
4,90
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
3,70
3,35
1,91
1,69
2.50
2,10
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
1-е марта
не начался
Основное время
2,02
3,25
3,45
1,77
2.50
1,98
2,49
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75
1-е марта
не начался
Основное время
2,47
3,25
2,65
1,81
2.50
1,93
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65