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ФУТБОЛ. Румыния. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
2180
29-е февраля
не начался
Вииторул Пандурий Тыргу ЖиуПандурий
Основное время
1,21
6,40
9,40
1,79
3.50
1,95
2,35
3.00
1,55
1,47
4.00
2,55
12:00
2796
29-е февраля
не начался
Дунаря КэлэрашиЧиксереда
Основное время
1,90
3,40
3,70
1,76
2.50
2,00
2,44
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
12:00
2217
29-е февраля
не начался
Туррис Олтул Турну МагурелеКонкордия Кьяжна
Основное время
1,83
3,55
3,80
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,46
3.00
2,60
12:00
2036
29-е февраля
не начался
УТА АрадРипенсиа Тимишоара
Основное время
1,57
3,85
5,20
1,86
2.50
1,88
1,48
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
14:00
1870
29-е февраля
не начался
Петролул ПлоештиФарул Констанца
Основное время
1,60
3,85
4,90
1,83
2.50
1,91
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
12:00
2189
1-е марта
не начался
Политехника ТимишоараРапид Бухарест
Основное время
3,70
3,35
1,91
1,69
2.50
2,10
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
14:30
5576
1-е марта
не начался
АрджешМиовени
Основное время
2,02
3,25
3,45
1,77
2.50
1,98
2,49
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75
18:00
4475
1-е марта
не начался
Глория БузауУниверситатя Клуж
Основное время
2,47
3,25
2,65
1,81
2.50
1,93
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
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