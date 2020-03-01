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ФУТБОЛ. Румыния. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
133
18 мин., 1-й тайм
Динамо БухарестКлинчени
00
00
00
Основное время
1,67
3,50
5,50
1,57
2.50
2,38
2,75
1.50
1,44
1,20
3.50
4,50
18:30
2977
29-е февраля
не начался
Вииторул КонстанцаВолунтари
Основное время
1,61
3,60
5,20
1,77
2.50
1,98
2,48
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
21:30
3025
29-е февраля
не начался
БотошаниСтяуа Бухарест
Основное время
3,80
3,20
1,93
1,66
2.50
2,15
2,23
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
20:15
2852
1-е марта
не начался
Университатя КрайоваГаз Метан Медиаш
Основное время
1,70
3,35
4,90
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,41
19:00
3209
2-е марта
не начался
ХерманштадтКиндия Тырговиште
Основное время
2,01
3,05
3,75
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45
21:30
2883
2-е марта
не начался
ЧФР КлужАстра Джурджу
Основное время
1,46
3,80
6,80
2,12
2.00
1,67
1,61
2.50
2,22
2,80
1.50
1,40
15:30
1459
7-е марта
не начался
КлинчениВииторул Констанца
Основное время
3,95
3,20
1,91
1,73
2.50
2,03
2,41
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
22:00
1048
7-е марта
не начался
КСМ Политехника ЯссыДинамо Бухарест
Основное время
3,05
3,10
2,27
1,64
2.50
2,18
2,18
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
18:30
1662
8-е марта
не начался
Киндия ТырговиштеСепси Сфынту Георге
Основное время
2,60
3,00
2,70
1,92
2.00
1,82
1,51
2.50
2,44
2,55
1.50
1,47
21:30
1292
8-е марта
не начался
Стяуа БухарестУниверситатя Крайова
Основное время
2,07
3,15
3,50
2,11
2.00
1,68
1,60
2.50
2,24
2,80
1.50
1,40
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