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ФУТБОЛ. Руанда. Национальная лигаОсновная линия
Победитель1X2
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не начался
КигалиМуханга
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
3-е марта
не начался
Основное время
2,31
3,00
3,05
1,95
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
3-е марта
не начался
Основное время
1,82
3,10
4,60
1,94
2.00
1,81
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
3-е марта
не начался
Основное время
1,32
4,90
7,80
1,92
2.50
1,82
1,51
3.00
2,44
2,80
2.00
1,41
3-е марта
не начался
Основное время
2,17
3,30
3,05
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
4-е марта
не начался
Основное время
1,68
3,45
4,90
2,15
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
4-е марта
не начался
Основное время
1,85
3,15
4,40
1,81
2.00
1,93
2,43
1.50
1,52
1,46
2.50
2,60
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