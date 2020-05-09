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ФУТБОЛ. Россия. Россия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е марта
Спартак МоскваЦСКА Москва
1/4 финала
Основное время
2,50
3,20
2,90
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,65
2,95
1.50
1,35
4-е марта
1/4 финала
Основное время
5,25
3,65
1,65
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,65
2,95
1.50
1,35
4-е марта
1/4 финала
Основное время
3,55
3,20
2,15
2,10
2.00
1,75
1,60
2.50
2,35
2,75
1.50
1,40
5-е марта
1/4 финала
Основное время
2,80
3,30
2,50
1,75
2.50
2,10
2,40
2.00
1,60
3,05
1.50
1,35
ФУТБОЛ. Россия. Россия. КубокСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Желтые карточки (основное время)
2,05
5,50
2,35
1,85
5.50
1,85
1,47
6.50
2,50
2,73
4.50
1,40
Угловые (основное время)
1,91
6,30
2,44
1,81
9.50
1,89
2,34
8.50
1,53
1,49
10.50
2,44
ФУТБОЛ. Россия. Россия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Итоги
2,80
2,10
-
-
—
—
Итоги
5,50
3,80
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
5,50
2,00
-
-
—
—
Итоги
6,50
4,00
-
-
—
—
Итоги
10,00
4,00
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
15,00
8,50
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
25
7,50
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
35
10,00
-
-
—
—