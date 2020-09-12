1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Россия. ПФЛ. Группа 3Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
1,70
3,75
4,20
1,90
2.50
1,81
1,51
3.00
2,40
2,75
2.00
1,39
12-е сентября
Основное время
1,27
5,00
9,80
2,02
2.50
1,71
1,60
3.00
2,19
—
12-е сентября
Основное время
1,48
3,90
6,40
1,77
2.50
1,94
2,47
2.00
1,48
1,41
3.00
2,70
12-е сентября
Основное время
4,00
3,60
1,79
1,95
2.50
1,76
1,55
3.00
2,29
2,90
2.00
1,36
12-е сентября
Основное время
1,35
4,80
7,00
1,90
3.00
1,80
1,57
3.50
2,27
2,39
2.50
1,51
12-е сентября
Основное время
6,60
4,60
1,39
1,77
3.00
1,94
2,23
2.50
1,59
1,49
3.50
2,44
12-е сентября
Основное время
3,90
3,65
1,79
2,01
2.50
1,72
1,60
3.00
2,20
—