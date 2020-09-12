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ФУТБОЛ. Россия. ПФЛ. Группа 3Основная линия

Победитель1X2
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14:00
4711
12-е сентября
Знамя НогинскКвант Обнинск
Основное время
1,70
3,75
4,20
1,90
2.50
1,81
1,51
3.00
2,40
2,75
2.00
1,39
14:00
5163
12-е сентября
КалугаСахалин Сахалинск
Основное время
1,27
5,00
9,80
2,02
2.50
1,71
1,60
3.00
2,19
15:00
5348
12-е сентября
СалютХимик Новомосковск
Основное время
1,48
3,90
6,40
1,77
2.50
1,94
2,47
2.00
1,48
1,41
3.00
2,70
15:00
5316
12-е сентября
СтрогиноЗвезда Рязань
Основное время
4,00
3,60
1,79
1,95
2.50
1,76
1,55
3.00
2,29
2,90
2.00
1,36
17:00
5315
12-е сентября
Металлург ЛипецкКрасный
Основное время
1,35
4,80
7,00
1,90
3.00
1,80
1,57
3.50
2,27
2,39
2.50
1,51
17:00
5314
12-е сентября
Сатурн РаменскоеСокол
Основное время
6,60
4,60
1,39
1,77
3.00
1,94
2,23
2.50
1,59
1,49
3.50
2,44
18:00
1517
12-е сентября
Факел М ВоронежХимки М
Основное время
3,90
3,65
1,79
2,01
2.50
1,72
1,60
3.00
2,20
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