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ФУТБОЛ. Россия. ПФЛ. Группа 2Основная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
2413
12-е сентября
ЛенинградецОлимп Долгопрудный
Основное время
2,10
3,45
3,10
1,75
2.50
1,97
2,42
2.00
1,50
1,39
3.00
2,75
16:00
4599
12-е сентября
Луки ЭнергияЗенит Иркутск
Основное время
2,47
3,45
2,55
1,91
2.50
1,80
1,52
3.00
2,37
2,80
2.00
1,39
16:00
3401
12-е сентября
СмоленскЧита
Основное время
1,65
3,90
4,40
1,69
3.00
2,05
2,12
2.50
1,64
17:00
5323
12-е сентября
Динамо 2Тверь
Основное время
2,45
3,45
2,55
1,67
3.00
2,08
2,09
2.50
1,66
17:00
4963
12-е сентября
Локомотив КазанкаЗвезда СПб
Основное время
1,52
4,10
5,40
1,69
3.00
2,05
2,12
2.50
1,64
18:00
2765
12-е сентября
МуромЗенит 2
Основное время
2,60
3,60
2,32
2,09
2.50
1,66
1,66
3.00
2,09
18:00
1502
12-е сентября
Торпедо ВладимирКоломна
Основное время
1,60
3,80
5,00
1,77
2.50
1,95
2,46
2.00
1,49
1,41
3.00
2,70
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