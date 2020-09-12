1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Россия. ПФЛ. Группа 2Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
2,10
3,45
3,10
1,75
2.50
1,97
2,42
2.00
1,50
1,39
3.00
2,75
12-е сентября
Основное время
2,47
3,45
2,55
1,91
2.50
1,80
1,52
3.00
2,37
2,80
2.00
1,39
12-е сентября
Основное время
1,65
3,90
4,40
1,69
3.00
2,05
2,12
2.50
1,64
—
12-е сентября
Основное время
2,45
3,45
2,55
1,67
3.00
2,08
2,09
2.50
1,66
—
12-е сентября
Основное время
1,52
4,10
5,40
1,69
3.00
2,05
2,12
2.50
1,64
—
12-е сентября
Основное время
2,60
3,60
2,32
2,09
2.50
1,66
1,66
3.00
2,09
—
12-е сентября
Основное время
1,60
3,80
5,00
1,77
2.50
1,95
2,46
2.00
1,49
1,41
3.00
2,70