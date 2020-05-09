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ФУТБОЛ. Россия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
3924
4-е марта
АхматЗенит СПб
1/4 финала
Основное время
4,30
3,40
1,90
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,65
2,95
1.50
1,35
18:30
3925
4-е марта
ШинникУрал
1/4 финала
Основное время
4,00
3,25
2,00
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,80
1.50
1,40
19:30
3933
4-е марта
Спартак МоскваЦСКА Москва
1/4 финала
Основное время
2,65
3,15
2,75
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,60
2,95
1.50
1,35
19:30
3954
5-е марта
ХимкиТорпедо Москва
1/4 финала
Основное время
3,25
3,25
2,25
1,70
2.50
2,15
2,35
2.00
1,60
3,05
1.50
1,35

ФУТБОЛ. Россия. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
18:00
5303
9-е мая
Зенит СПб (Кубок России 19/20)
Итоги
2,80
2,10
-
-
18:00
5342
9-е мая
ЦСКА Москва (Кубок России 19/20)
Итоги
5,50
3,80
-
-
18:00
5376
9-е мая
Урал (Кубок России 19/20)
Итоги
5,50
2,00
-
-
18:00
5345
9-е мая
Спартак Москва (Кубок России 19/20)
Итоги
6,50
4,00
-
-
18:00
5436
9-е мая
Торпедо Москва (Кубок России 19/20)
Итоги
10,00
4,00
-
-
18:00
5373
9-е мая
Ахмат (Кубок России 19/20)
Итоги
15,00
8,50
-
-
18:00
5451
9-е мая
Химки (Кубок России 19/20)
Итоги
25
7,50
-
-
18:00
4701
9-е мая
Шинник (Кубок России 19/20)
Итоги
35
10,00
-
-
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