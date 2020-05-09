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ФУТБОЛ. Россия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
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4-е марта
АхматЗенит СПб
1/4 финала
Основное время
4,30
3,40
1,90
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,65
2,95
1.50
1,35
4-е марта
1/4 финала
Основное время
4,00
3,25
2,00
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,30
2,80
1.50
1,40
4-е марта
1/4 финала
Основное время
2,65
3,15
2,75
1,70
2.50
2,20
2,30
2.00
1,60
2,95
1.50
1,35
5-е марта
1/4 финала
Основное время
3,25
3,25
2,25
1,70
2.50
2,15
2,35
2.00
1,60
3,05
1.50
1,35
ФУТБОЛ. Россия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Итоги
2,80
2,10
-
-
—
—
Итоги
5,50
3,80
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
5,50
2,00
-
-
—
—
Итоги
6,50
4,00
-
-
—
—
Итоги
10,00
4,00
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
15,00
8,50
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
25
7,50
-
-
—
—
9-е мая
Итоги
35
10,00
-
-
—
—