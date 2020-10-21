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ФУТБОЛ. Россия. Кубок. Групповой этапОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
1337
15-е сентября
Зенит ИркутскХимки
Основное время
4,50
3,20
1,90
1,76
2.50
2,03
2,49
2.00
1,52
3,30
1.50
1,32
13:00
1537
16-е сентября
ЛенинградецУфа
Основное время
5,20
3,20
1,79
1,65
2.50
2,21
2,22
2.00
1,64
2,95
1.50
1,38
16:00
1540
16-е сентября
Машук КМВТамбов
Основное время
4,80
3,20
1,85
1,76
2.50
2,04
2,48
2.00
1,52
3,30
1.50
1,32
17:00
1477
16-е сентября
Волга УльяновскУрал
Основное время
5,40
3,45
1,70
1,75
2.50
2,04
2,46
2.00
1,53
3,25
1.50
1,33
17:00
1702
16-е сентября
Звезда ПермьСочи
Основное время
5,00
3,35
1,78
1,85
2.50
1,92
1,49
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
19:00
1408
16-е сентября
Родина МоскваСпартак Москва
Основное время
9,00
5,00
1,33
2,11
2.50
1,71
1,66
3.00
2,18
1,44
3.50
2,75
19:00
2146
16-е сентября
Черноморец НовороссийскРубин Казань
Основное время
5,20
3,25
1,77
1,68
2.50
2,14
2,31
2.00
1,60
3,05
1.50
1,36
15:00
1476
17-е сентября
Знамя НогинскАхмат
Основное время
5,40
3,25
1,77
2,20
2.00
1,65
1,64
2.50
2,23
2,95
1.50
1,39
16:00
2656
23-е сентября
СалютАрсенал Тула
Основное время
5,00
3,40
1,75
19:00
1607
23-е сентября
Динамо СтавропольРотор
Основное время
4,20
3,35
1,92

ФУТБОЛ. Россия. Кубок. Групповой этапИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
16:00
2725
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+19)
16:00
4626
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 1. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5089
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 2. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5091
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 3. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5092
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 4. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5095
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 5. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5096
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 6. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5100
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 7. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+3)
16:00
5105
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 8. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
16:00
5108
21-е октября
Россия. Кубок 20/21. Группа 9. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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