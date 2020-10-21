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ФУТБОЛ. Россия. Кубок. Групповой этапОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15-е сентября
Основное время
4,50
3,20
1,90
1,76
2.50
2,03
2,49
2.00
1,52
3,30
1.50
1,32
16-е сентября
Основное время
5,20
3,20
1,79
1,65
2.50
2,21
2,22
2.00
1,64
2,95
1.50
1,38
16-е сентября
Основное время
4,80
3,20
1,85
1,76
2.50
2,04
2,48
2.00
1,52
3,30
1.50
1,32
16-е сентября
Основное время
5,40
3,45
1,70
1,75
2.50
2,04
2,46
2.00
1,53
3,25
1.50
1,33
16-е сентября
Основное время
5,00
3,35
1,78
1,85
2.50
1,92
1,49
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
16-е сентября
Основное время
9,00
5,00
1,33
2,11
2.50
1,71
1,66
3.00
2,18
1,44
3.50
2,75
16-е сентября
Основное время
5,20
3,25
1,77
1,68
2.50
2,14
2,31
2.00
1,60
3,05
1.50
1,36
17-е сентября
Основное время
5,40
3,25
1,77
2,20
2.00
1,65
1,64
2.50
2,23
2,95
1.50
1,39
23-е сентября
Основное время
5,00
3,40
1,75
—
—
—
23-е сентября
Основное время
4,20
3,35
1,92
—
—
—
ФУТБОЛ. Россия. Кубок. Групповой этапИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+19)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+3)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
21-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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