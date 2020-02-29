Моя линия
ФУТБОЛ. Португалия. СегундаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,74
3,35
4,60
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
3,55
3,05
2,09
1,89
2.00
1,85
1,50
2.50
2,48
2,55
1.50
1,48
29-е февраля
не начался
Основное время
1,96
3,10
3,85
2,00
2.00
1,76
1,55
2.50
2,35
2,65
1.50
1,44
1-е марта
не начался
Основное время
2,24
3,05
3,20
2,11
2.00
1,67
1,60
2.50
2,24
2,80
1.50
1,40
1-е марта
не начался
Основное время
2,55
2,95
2,80
1,97
2.00
1,77
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
2,37
3,10
2,90
1,70
2.50
2,08
2,33
2.00
1,56
3,05
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
1,84
3,50
3,85
1,99
2.50
1,76
1,58
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85