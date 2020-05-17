Моя линия
ФУТБОЛ. Португалия. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,74
3,30
4,80
2,05
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
1,43
4,20
6,60
2,00
2.50
1,76
1,58
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85
29-е февраля
не начался
Основное время
2,22
2,95
3,35
1,87
2.00
1,86
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
1-е марта
не начался
Основное время
2,60
3,00
2,70
2,09
2.00
1,69
1,59
2.50
2,26
2,80
1.50
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
4,80
3,70
1,63
1,89
2.50
1,85
1,50
3.00
2,48
2,75
2.00
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
1,30
4,80
9,00
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,40
3.50
2,80
2-е марта
не начался
Основное время
6,20
4,10
1,47
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
2-е марта
не начался
Основное время
1,19
6,00
12,00
2,07
3.00
1,71
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,46
3-е марта
не начался
Основное время
2,75
3,35
2,33
2,06
2.50
1,71
1,64
3.00
2,17
1,43
3.50
2,70
ФУТБОЛ. Португалия. Премьер-ЛигаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Все коэффициенты на данное событие (+4)