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ФУТБОЛ. Португалия. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:30
2466
28-е февраля
не начался
ПортимоненсеВитория Сетубал
Основное время
1,74
3,30
4,80
2,05
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
21:00
2552
29-е февраля
не начался
Риу АвиБелененсиш
Основное время
1,43
4,20
6,60
2,00
2.50
1,76
1,58
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85
23:30
1688
29-е февраля
не начался
БоавиштаЖил Висенте
Основное время
2,22
2,95
3,35
1,87
2.00
1,86
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
18:00
1911
1-е марта
не начался
АвешПасуш де Феррейра
Основное время
2,60
3,00
2,70
2,09
2.00
1,69
1,59
2.50
2,26
2,80
1.50
1,41
20:30
3394
1-е марта
не начался
МаритимуБрага
Основное время
4,80
3,70
1,63
1,89
2.50
1,85
1,50
3.00
2,48
2,75
2.00
1,42
23:00
2515
1-е марта
не начался
Витория ГимарайншТондела
Основное время
1,30
4,80
9,00
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,40
3.50
2,80
22:30
2604
2-е марта
не начался
Санта КлараПорту
Основное время
6,20
4,10
1,47
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
23:45
2419
2-е марта
не начался
БенфикаМорейренсе
Основное время
1,19
6,00
12,00
2,07
3.00
1,71
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,46
23:00
2456
3-е марта
не начался
ФамаликанСпортинг Лиссабон
Основное время
2,75
3,35
2,33
2,06
2.50
1,71
1,64
3.00
2,17
1,43
3.50
2,70

ФУТБОЛ. Португалия. Премьер-ЛигаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
18:00
4845
17-е мая
Португалия. Премьер-Лига 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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