Моя линия
ФУТБОЛ. Португалия. Португалия. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е июня
Матч не начался
Основное время
6,60
4,40
1,44
1,68
3.00
2,11
2,12
2.50
1,67
1,44
3.50
2,65
4-е июня
Матч не начался
Основное время
2,20
3,10
3,45
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,37
2,65
1.50
1,44
4-е июня
Матч не начался
Основное время
1,17
6,60
16,00
1,87
3.00
1,87
2,36
2.50
1,55
1,55
3.50
2,36
4-е июня
Матч не начался
Основное время
2,48
3,30
2,75
1,83
2.50
1,91
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
3-е июня
Матч не начался
Основное время
2,50
3,05
2,90
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
5-е июня
Матч не начался
Основное время
5,40
3,90
1,59
1,95
2.50
1,79
1,55
3.00
2,35
2,90
2.00
1,38
5-е июня
Матч не начался
Основное время
2,90
3,15
2,48
2,18
2.00
1,64
1,63
2.50
2,19
2,90
1.50
1,38
6-е июня
Матч не начался
Основное время
2,48
3,00
3,00
1,92
2.00
1,82
1,51
2.50
2,44
2,60
1.50
1,47
7-е июня
Матч не начался
Основное время
1,64
3,65
5,40
1,69
2.50
2,09
2,30
2.00
1,58
3,00
1.50
1,35