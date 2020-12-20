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ФУТБОЛ. Португалия. Национальный чемпионатОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
471
26 мин., 1-й тайм
Спортинг Лиссабон IIЭстрела
00
00
Основное время
2,20
2,88
3,50
2,06
1.50
1,71
1,54
2.00
2,38
1,32
2.50
3,20
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