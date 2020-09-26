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ФУТБОЛ. Португалия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
387
55 мин., 2-й тайм
АмаресВианенше
00
00
00
Основное время
5,50
2,63
2,00
1,83
1.50
1,91
4,00
0.50
1,22
1,22
2.50
4,00
17:00
222
53 мин., 2-й тайм
Порту да КрузДепортиво де Камаша
0
1
01
01
02
Основное время
51
15,00
1,03
1,63
3.50
2,25
3,75
2.50
1,25
1,17
4.50
5,00
18:00
252
12 мин., 1-й тайм
БеркоВилаверденсе
01
00
01
Основное время
1,91
3,75
3,75
1,91
3.50
1,83
1,36
4.50
3,00
3,75
2.50
1,25
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