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ФУТБОЛ. Польша. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
335
29 мин., 1-й тайм
Старе Обожиская (ж)Белавянка Белава (ж)
11
11
Основное время
4,43
4,31
1,56
1,99
5.00
1,73
1,62
5.50
2,15
2,47
4.50
1,48
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