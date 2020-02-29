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ФУТБОЛ. Польша. ЭкстраклассаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
283
93 мин., 2-й тайм
Ракув ЧенстоховаПяст Гливице
10
10
20
Заключение пари временно недоступно
22:30
7282
28-е февраля
не начался
Ягеллония БелостокЛех Познань
Основное время
3,15
3,25
2,14
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,46
3.00
2,60
17:00
7302
29-е февраля
не начался
Висла КраковВисла Плоцк
Основное время
1,77
3,60
4,10
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
19:30
7281
29-е февраля
не начался
Гурник ЗабжеПогонь Щецин
Основное время
2,42
3,10
2,85
1,72
2.50
2,05
2,38
2.00
1,54
3,15
1.50
1,33
22:00
7215
29-е февраля
не начался
Легия ВаршаваКраковия Краков
Основное время
1,52
3,85
5,80
1,85
2.50
1,89
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
14:30
7222
1-е марта
не начался
Корона КельцеЛехия Гданьск
Основное время
2,55
2,90
2,80
2,05
2.00
1,72
1,57
2.50
2,31
2,75
1.50
1,42
17:00
7307
1-е марта
не начался
Арка ГдыняЛКС Лодзь
Основное время
2,02
3,20
3,55
1,72
2.50
2,05
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
19:30
7315
1-е марта
не начался
Заглембе ЛюбинШленск Вроцлав
Основное время
2,26
3,15
3,00
1,73
2.50
2,03
2,41
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
20:00
3713
3-е марта
не начался
Висла ПлоцкРакув Ченстохова
Основное время
2,43
3,20
2,75
1,83
2.50
1,91
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
20:00
3770
3-е марта
не начался
Лех ПознаньГурник Забже
Основное время
1,75
3,50
4,30
2,01
2.50
1,75
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
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