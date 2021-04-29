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ФУТБОЛ. Польша. Чемпионат. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
309
75 мин., 2-й тайм
Рух Хж (мол)Медзь Легница (мол)
10
50
60
Основное время
1,45
7.50
2,55
2,95
6.50
1,35
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